Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 09 | 30

Il maltempo ha causato disagi in tutta la regione Lazio, portando alla chiusura di parchi e aree pubbliche a Roma. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta arancione, che resta valida tutto il giorno. Per questo motivo, il sindaco Gualtieri ha deciso di chiudere le ville storiche e le aree cimiteriali, e di vietare attività ricreative e sportive non agonistiche. Oggi e domani, anche alcune strade e linee di trasporto subiranno modifiche. La circonvallazione Gianicolense, ad esempio, rimane chiusa per lavori di potatura, e i tram delle linee

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo su gran parte del territorio regionale tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo arancione valido per l'intera giornata odierna per questo motivo il sindaco Gualtieri ha disposto la chiusura di tutti i cittadini delle ville storiche e delle aree cimiteriali il primo cittadino anche vietato le attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo non agonistiche nonché l'accesso ai parchi fluviali e alle aree prospicienti fiumi e i corsi d'acqua oggi e domani previste modifiche per i tram 38 lo devono infatti gli interventi di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio ai quali si aggiungono le potature sulla circonvallazione Gianicolense pertanto i tram della linea 3 sono sostituiti da bus tra la stazione Trastevere Porta Maggiore mentre i tram della linea 8 sono sostituiti da bus tra stazione Trastevere il Casaletto fino alle 18 di oggi chiusa la Circonvallazione Gianicolense per la potatura degli alberi tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio nella stessa fascia oraria domani domenica 15 febbraio chiusura tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione di Viale Trastevere alle 18 all'Olimpico Lazio Atalanta già dal primo pomeriggio divieti di sosta e di fermata interesseranno l'area circostante lo stadio non si escludono rallentamenti al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 09-02-2026 ore 09:30 Tra martedì mattina, il traffico sulla A12 Roma Civitavecchia si blocca in direzione di Civitavecchia. Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 09:30 Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Allerta Meteo Arancione sul Lazio; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio. Traffico Lazio del 14-02-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità maltempo su gran parte del territorio regionale tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole ... romadailynews.it A Roma fa discutere la proposta dell’assessore alla mobilità di far pagare mille euro all’anno ai possessori di veicoli elettrici che vogliono accedere alle zone a traffico limitato. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Lazio https:// facebook