Tra strada e Mtb | Romeo talento della Garibaldina 1950 guarda al futuro con il team Delios

Romeo, giovane promessa del ciclismo calabrese, si sta facendo notare nel mondo delle due ruote grazie alle sue vittorie sulla strada e in mountain bike. La sua passione e le sue capacità gli hanno permesso di attirare l’attenzione del team Delios, che ora punta su di lui per le prossime stagioni. Lo scorso fine settimana, ha conquistato un importante podio in una gara regionale, dimostrando di avere tutte le carte in regola per emergere.

Sotto la sapiente guida del presidente Antonino Foti e del tecnico Maurizio Barbaro, l'atleta montebellese ha dimostrato una costanza di rendimento impressionante. Il suo palmarès stagionale è un bollettino di guerra sportiva: 9 primi posti e 4 secondi posti, numeri che raccontano una superiorità netta nella categoria allievi.

Doppia maglia regionale su strada e MTB nel 2025 per il talento della Garibaldina 1950 Saline Joniche, pronto ora al salto con la Delios Bike Team facebook