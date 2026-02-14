Il Tottenham ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Igor Tudor, ex giocatore della Juventus, come nuovo allenatore. La scelta nasce dalla volontà del club di dare una svolta alla stagione e di migliorare i risultati in Premier League. Tudor ha già iniziato a lavorare con il gruppo, consapevole della responsabilità che gli spetta in un momento cruciale. La sua esperienza europea e la conoscenza del calcio italiano sono elementi chiave per la società londinese.

Il Tottenham ha reso noto l’ingaggio di Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra, affidando a lui la guida della squadra in una fase decisiva della stagione, dopo l’esonero di Frank. L’intervento mira a portare stabilità, aumentare l’organizzazione e a rafforzare la competitività in Premier League e nelle competizioni europee. Il club ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l’affidamento della guida tecnica fino alla chiusura della stagione. Tudor arriva con un mandato mirato a migliorare le prestazioni, accelerare la coerenza nelle uscite e trasmettere energia e concentrazione al gruppo di lavoro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tottenham ufficiale, l'ex Juventus riparte Spurs: «Consapevole della responsabilità»

Igor Tudor, ex allenatore della Juventus, è diventato ufficialmente il nuovo tecnico del Tottenham dopo aver firmato il contratto.

Tudor Tottenham, ex allenatore della Juventus, ha firmato un contratto con gli Spurs fino a fine stagione per aiutare la squadra a uscire dalla crisi.

