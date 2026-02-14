Torna il Rally di Lombardia tutto il programma

Il Rally di Lombardia torna a far parlare di sé nel 2026, dopo aver attirato numerosi appassionati lo scorso anno. La causa è la ripresa dell’evento, che promette di coinvolgere anche quest’anno molti piloti e squadre provenienti da diverse regioni. La gara si svolgerà tra le strade collinari e i percorsi sterrati della Lombardia, offrendo spettacolo e adrenalina a ogni tappa.

Il Trofeo Regionale Rally Lombardia torna protagonista nel 2026 con la sua terza edizione, confermandosi uno dei campionati più attesi e partecipati del panorama rallistico locale. Dopo il grande successo registrato nelle edizioni 2024 e 2025, che hanno visto una straordinaria partecipazione di equipaggi e un crescente interesse da parte di pubblico e addetti ai lavori, la serie lombarda si prepara a vivere una stagione ancora più intensa e competitiva. L’apertura ufficiale del calendario sarà affidata al Rally dei Laghi, appuntamento ormai simbolo dell’avvio della stagione agonistica regionale.🔗 Leggi su Quicomo.it Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-Carlo Il Mondiale Rally 2026 torna su Sky e NOW, offrendo la copertura completa di tutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship. Torna il Carnevale di Schignano, tutto il programma dell'edizione 2026 Questa notte alle 00:00 è partito ufficialmente il Carnevale di Schignano 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Alghero si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del Rally Italia Sardegna; Torna il rally della Valle d'Aosta, nel ricordo di Massimiliano Ponzetti; Lancia torna nei rally scegliendo metodo e giovani; Bond governativi sviluppati, dopo il rally torna la selezione. Torna il rally della Valle d'Aosta, nel ricordo di Massimiliano PonzettiL'anno scorso il rally della Valle d'Aosta venne sospeso dopo la quarta prova speciale per la morte di Massimiliano Ponzetti causata da un malore. Il pilota valdostano verrà ricordato nell'edizione nu ... rainews.it Torna il Rally del Ciocco e della Valle del Serchio con tante novitàSarà ancora una volta il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio ad inaugurare il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la serie tricolore di massimo prestigio, con l'appuntamento fissato dal 27 al 2 ... gazzettalucchese.it Altra prova speciale in archivio al Rally di Svezia con un super Taka che torna leader esattamente come nel 2025 del rally scandinavo ritorna a comandare per un solo decimo su Evans, facendo presagire un grande rally, diverso è il destino della terza quart facebook