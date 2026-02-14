Lazzi della Fiom sostiene che la crisi di Torino deriva dalla perdita di numerosi posti di lavoro, lasciando molte famiglie in difficoltà. La città ha attraversato un lungo periodo di stagnazione economica, aggravato dalla chiusura di fabbriche storiche e dalla mancanza di nuovi investimenti. Per affrontare questa situazione, i sindacalisti si sono riuniti oggi davanti alla sede della regione, chiedendo azioni concrete per creare nuove opportunità occupazionali e rilanciare il settore industriale locale.

“Oggi siamo qui perché ci stiamo battendo per il rilancio di Torino. Torino è da anni che è in sofferenza, e quelli che patiscono di più sono le lavoratrici e i lavoratori, che hanno visto il loro posto di lavoro volar via, che sono in cassa integrazione da anni, e quindi c’è bisogno di un piano complessivo di rilancio”. Lo ha detto Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Torino, a margine della manifestazione per il rilancio economico e industriale ‘Innamorati di Torino’. “Sono 20 anni – ha aggiunto – che ci battiamo come Fiom contro il declino denunciando quello che sta avvenendo e provando a trovare delle alternative e fare delle proposte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Torino, Lazzi (Fiom): "Ci battiamo per il rilancio della città"

