Baroni punta a conquistare un'altra vittoria davanti ai propri tifosi, dopo aver battuto il Lecce e pareggiato a Firenze. La partita tra Torino e Bologna si presenta come un'occasione importante per i granata di rafforzare la loro posizione in classifica. Il tecnico torinese sa che una buona prestazione può fare la differenza per mantenere alta la motivazione della squadra. I giocatori sono pronti a mettere in campo tutta la loro energia per ottenere i tre punti.

Nella 25ª giornata i granata affrontano Italiano per dare continuità al successo contro il Lecce e al pareggio di Firenze Anche se il sogno europeo è svanito, il Torino cercherà in questa seconda parte di campionato di migliorare il rendimento rispetto a quello della prima. E stavolta deve affrontare un'altra grande delusa: il Bologna di Italiano, reduce da quattro sconfitte consecutive in serie A e dall'eliminazione - come i granata - dalla Coppa Italia. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Bologna in programma domenica 15 febbraio alle ore 18. Il Torino si trova in tredicesima posizione con 27 punti e nelle ultime cinque giornate ha perso tre partite contro Atalanta, Roma e Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino-Bologna, per Baroni è caccia ad un altro successo casalingo: il pronostico

Torino-Roma rappresenta un’occasione importante per il Torino di Baroni, che punta a ottenere il terzo risultato positivo contro i giallorossi in questa stagione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Incontro per i media con il tecnico Baroni; Torino, testa al Bologna: dubbi a centrocampo per Baroni; Torino-Bologna: le probabili formazioni; Serie A, Fiorentina-Torino 0-1 dopo i primi 45''. La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. . La Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Segui la cronaca test.

Torino-Bologna, i convocati: fuori Heggem e ancora out De SilvestriEcco i giocatori convocati da Baroni e Italiano per la gara di Torino-Bologna, valevole per la 25a giornata di Serie A ... toro.it

Torino, Baroni presenta la partita contro il Bologna12.15 - Marco Baroni presenta Torino-Bologna, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 18 allo. tuttomercatoweb.com

Le scelte di Italiano I suoi convocati per Torino Bologna facebook

Marco Baroni presenta Torino-Bologna in conferenza stampa Guardala sul nostro canale YouTube youtu.be/ibKZwgYvbwM x.com