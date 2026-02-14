Tomori | Siamo focalizzati sul nostro obiettivo Modric? Ha fatto la differenza

Fikayo Tomori ha spiegato che il Milan si concentra sul proprio obiettivo, dopo aver battuto il Pisa. La causa è la determinazione dei giocatori, che hanno portato alla vittoria. Tomori ha anche commentato il ruolo di Modric, sottolineando come abbia contribuito in modo decisivo alla partita. Durante l'intervista, il difensore inglese ha ricordato un intervento fondamentale dell’avversario croato, che ha cambiato l’inerzia dell’incontro.

Dopo la vittoria contro il Pisa, il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Telelombardia. Il numero 23 rossonero ha voluto analizzare la partita, soffermandosi sia sul gruppo che sui singoli, in modo molto particolare su Luka Modric, autore del gol della vittoria attorno all'85esimo minuto di gioco. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Quello che conta sono i tre punti, ma vogliamo avere sempre un livello altissimo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo vinto e quindi di questo siamo contenti". Sul gruppo: "Ci sono tanti giocatori bravi che possono fare bene e dare una mano.

