Tom Cruise e Brad Pitt sono protagonisti di un video fake che ha fatto tremare Hollywood, perché sembra reale e molto convincente. La clip mostra i due attori di fronte a un combattimento intenso su un tetto, ambientato in un mondo distopico con dettagli accurati. La scena dura solo quindici secondi, ma ha già suscitato molte polemiche tra gli addetti ai lavori.

Quindici secondi che hanno mandato in crisi l’industria del cinema. Un video mostra Tom Cruise e Brad Pitt impegnati in un combattimento mozzafiato sul tetto di un edificio: ambientazione distopica, riprese curate nei minimi dettagli, movimenti che sembrano autentici. Non si tratta di un film in arrivo né di un progetto ufficiale. È stato creato interamente con l’intelligenza artificiale, ma il risultato appare così realistico da aver innescato una discussione planetaria sul destino del cinema. Il filmato è opera del regista irlandese Ruairi Robinson, che ha utilizzato Seedance 2.0, il software di intelligenza artificiale sviluppato da ByteDance (la società cinese che controlla TikTok). 🔗 Leggi su Cultweb.it

Tom Cruise e Brad Pitt lottano sul tetto: il video è finto ma Hollywood trema

Un video falso di Tom Cruise e Brad Pitt che si picchiano ha scatenato preoccupazioni a Hollywood, perché è stato creato con un’intelligenza artificiale sviluppata dalla cinese TikTok.

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni.

