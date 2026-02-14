Togati del Csm per Gratteri | Non trascinateci su questioni disciplinari La destra vuole le scuse

Il Csm si è trovato sotto pressione dopo che alcuni togati hanno chiesto di evitare questioni disciplinari, a causa delle recenti dichiarazioni di Gratteri. La polemica nasce dal fatto che il procuratore di Napoli ha espresso opinioni forti sulla riforma della giustizia, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei politici di destra, che ora chiedono scuse ufficiali. I membri del Consiglio fanno attenzione a non essere trascinati in uno scontro che potrebbe complicare ulteriormente il dibattito.

Csm nel mirino: la polemica sulle riforme della giustizia e la solidarietà a Gratteri. Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) si è trovato al centro di una crescente polemica il 13 febbraio 2026, a seguito delle dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, in merito alla campagna referendaria in corso. Venticinque togati del Csm hanno espresso solidarietà a Gratteri, contestando la pressione politica esercitata nei suoi confronti e il tentativo di strumentalizzare eventuali azioni disciplinari. L’episodio solleva interrogativi sull’indipendenza della magistratura e sul ruolo del Csm in un contesto di acceso dibattito sulle riforme della giustizia.🔗 Leggi su Ameve.eu Caso Gratteri, i togati del Csm: "Non trascinateci su questioni disciplinari" I giudici togati del Csm hanno espresso chiaramente di non voler essere coinvolti nelle polemiche sul caso Gratteri, dopo che alcune parti hanno cercato di spostare l’attenzione su questioni disciplinari. Gratteri, Csm: "Non trascinateci su questioni disciplinari" Il procuratore Nicola Gratteri ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di evitare di coinvolgerlo in questioni disciplinari, dopo alcune tensioni emerse nelle ultime settimane. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Perché il sorteggio dei componenti del Csm non è un’eresia...; La positività della negazione; Il soccorso del Csm per le toghe pro No in Cassazione. I togati del Csm contro gli attacchi a Gratteri: Interrogarsi su convenienze mafiose non è eresia. Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemicheI magistrati del Csm prendono posizione dopo la polemica sui referendum: Riforme richiedono serietà, non scorciatoie polemiche ... ilfattoquotidiano.it Togati del Csm per Gratteri: Non trascinateci su questioni disciplinari. La destra vuole le scuseLa nota sottoscritta il giorno dopo l’usicta del procuratore di Napoli sul referendum e le polemiche sollevate dalla maggioranza ... msn.com Ben 51 togati hanno sentito il bisogno di dissociarsi totalmente dal ragionamento di Nicola Gratteri collega ed hanno diramato una nota. di #ClaudiaDiaconale x.com Esperia. . Il caso Gratteri è il vero cortocircuito del referendum sulla giustizia. In un video diventato virale, lo stesso Gratteri indicava nel sorteggio dei membri togati del CSM l’unico modo per ridurre lo strapotere delle correnti, anche a costo di cambiare la Costi facebook