Tittarelli ha annunciato di essere pronto a candidarsi, spiegando che la decisione nasce dal desiderio di migliorare la città e di dedicarsi al pubblico. Ha spiegato che questa scelta rappresenta un passo importante per lui e potrebbe portarlo a cambiare radicalmente il suo percorso personale. Nei giorni scorsi, ha precisato che il suo impegno nasce dalla volontà di contribuire concretamente alla crescita locale.

"Ho fatto questa scelta per amore della città e per spirito di servizio, è una decisione che mi cambierebbe la vita". È quanto dice Gianluca Tittarelli il cui nome è stato ufficializzato nella tarda serata di ieri dalla riunione di coalizione del centrosinistra. "Ho una mia vita lavorativa – aggiunge – appagante e impegnativa (direttore del centro commerciale Val di Chienti), coltivo interessi sportivi (presidente della Pallavolo Macerata): lascerò tutto questo se dovessi vincere". Tittarelli, in tanti le hanno chiesto ma chi glielo ha fatto fare? "In effetti sono stati tanti a farmi questa domanda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli è pronto alla sfida: "Decisione importante per amore della città"

Il 2023 segna un momento speciale per la città, con un tributo a Paola Tittarelli, figura emblematica del festival e della comunità.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Tittarelli è pronto alla sfida: Decisione importante per amore della città; Gianluca Tittarelli candidato sindaco di Macerata, il centrosinistra unito sceglie il direttore del centro commerciale ValdiChienti:...; Conclave del centrosinistra al capolinea: verso la fumata bianca su Tittarelli, ma c’è aria di scissione; Gianluca Tittarelli è il candidato sindaco del centrosinistra a Macerata.

Gianluca Tittarelli candidato sindaco di Macerata, il centrosinistra unito sceglie il direttore del centro commerciale ValdiChienti: «C’è bisogno di una sterzata»MACERATA Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale ValdiChienti e presidente della Pallavolo Macerata, è dall’altro ieri notte il candidato sindaco del ... corriereadriatico.it

Macerata, è Gianluca Tittarelli il candidato sindaco del centrosinistraLa coalizione di centrosinistra ha ufficializzato la candidatura di Gianluca Tittarelli alla guida del Comune di Macerata. La decisione è maturata al termine di un confronto definito costruttivo tra l ... youtvrs.it

La notte dei racconti Avete mai vissuto la scuola di notte E se l’ultima storia, quella prima di andare a dormire, fossero le maestre a raccontarla Venerdì 20 febbraio alle ore 21.00 la Scuola Primaria “Domenico Tittarelli” si tinge di blu e apre le porte facebook