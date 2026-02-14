Tipicità scalda i motori Ecco le ’trattorie indigene’

Tipicità scalda i motori e presenta le sue ‘trattorie indigene’ con una grande festa davanti al palazzo olimpico di Milano. La manifestazione, che si svolgerà dal 12 al 15 maggio, mira a valorizzare le specialità locali e le tradizioni gastronomiche delle regioni italiane. Centinaia di visitatori hanno assistito alla cerimonia di apertura, mentre gli organizzatori preparano un programma ricco di degustazioni, showcooking e incontri con i produttori. La kermesse si concentra sul tema del 2026: “Traiettorie indigene”, un invito a riscoprire le radici e i sapori autentici del nostro territorio

Con una spettacolare presentazione organizzata proprio di fronte al palazzo olimpico di Milano, è partito il conto alla rovescia della 34esima edizione di Tipicità Festival, con il leitmotiv del 2026: "Traiettorie indigene – spiega il direttore Angelo Serri - sono quei sentieri che offrono al viaggiatore il lusso di perdersi. Strade che ci portano al cuore del villaggio globale, lontano dal folklore da cartolina, dentro esperienze vere: sapori, destinazioni, idee e manifattura che compongono un affresco in continuo movimento". Organizzato dal Comune di Fermo in collaborazione con un nutrito pool di enti e partner privati, dal 6 all'8 marzo negli spazi del Fermo Forum, Tipicità Festival rilancia la sua missione storica: raccontare l'eccellenza locale nel contesto globale.