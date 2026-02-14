Thuram ha dichiarato a Sky che suo padre può sostenere lui invece di Keph perché quest’ultimo è fuori per infortunio. Ha aggiunto che i tifosi sono liberi di fare le proprie scelte, anche se la partita si avvicina. Thuram ha spiegato che la sua famiglia segue con entusiasmo ogni sua partita, indipendentemente dalle preferenze.

. Le parole dell’attaccante dell’Inter prima della Juve. Marcus Thuram, attaccante dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport prima di Inter Juve. COSA VI SIETE DETTI – « Vogliamo mettere in campo quello che facciamo ultimamente, stiamo facendo bene. Vogliamo portare a casa i tre punti ». A COSA STARE ATTENTI – « A un po’ tutto, sanno fare un po’ tutto. Sono una squadra forte con un allenatore forte. Sarà una gara non semplice ». PERCHE E’ UNA GARA SPECIALE – « C’è la storia, è una partita speciale per i tifosi ». KHEPHREN FUORI – « Mio fratello è in tribuna quindi mio papà può tifare per me? Papà può tifare per chi vuole ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram a Sky: «Mio papà può tifare per me perché Keph è out? Faccia come vuole»

Il derby tra Juventus e Napoli si trasforma anche in una sfida tra fratelli.

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Thuram: 'Siamo sulla strada giusta, Spalletti mi chiede di... Inter? Papà tiferà per me'; Si va verso Inter-Juventus, Khephren Thuram: Una grande partita, per lo Scudetto tutto può succedere; Inter-Juventus, Khephren Thuram: Con Marcus non parliamo della partita; Sky – Inter-Sassuolo, Thuram in vantaggio ma Pio Esposito ha ancora chance: le ultime.

Thuram a Sky: In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuolePrima dell’inizio della partita attesissima con la Juventus, Marcus Thuram arriva ai microfoni di Sky Sport per presentare questo match: Cosa vi siete detti e cosa volete mettere in campo? Quello che ... msn.com

Juventus, Thuram: Inter? Vogliamo vincere. Papà Lilian sarà in tribuna, penso che tiferà per meKhephren Thuram ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Tra i temi trattati il derby d'Italia e gli obiettivi della Juventus ... gianlucadimarzio.com

"Con Marcus non parliamo della partita", così Khephren Thuram sul rapporto con suo fratello Poi svela per chi farà il tifo papà Lilian secondo lui e che un giorno gli piacerebbe giocare con Tikus #Thuram #InterJuventus facebook

#Juve, Khéphren #Thuram: " #Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..." x.com