La settimana scorsa a Perth, in Australia, un padre e una madre si sono tolti la vita nella loro casa, portando con sé due figli adolescenti autistici e tre animali. La tragedia ha sollevato molte domande sul peso della depressione e sulle difficoltà di affrontare le sfide familiari. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando dietro di sé un senso di incomprensione e dolore.

Il caso tragico accaduto la settimana scorsa a Perth, Australia, un padre e una madre si sono suicidati nella propria casa portando con sé due figli adolescenti autistici e tre animali, è giunto fino a noi a smuovere non proprio le coscienze ma certo le news e una certa significativa, inconfessabile fascinazione. Una vicenda ovviamente particolare, non replicabile, eppure in qualche modo paradigmatica. Vicina ad altre di cui con allarmante frequenza si ha notizia: per alcuni “tragedie” magari inevitabili, per altri qualcosa di più simile a “liberazioni”. I casi di suicidi condivisi di una coppia o in una famiglia, di suicidi offerti come viatico di pace a genitori anziani, o la soppressione di un figlio malato – nessuna legge “dopo di noi” o sui caregiver potrà mai reggere lo strazio di un abbandono, di una vita, la propria e dei propri cari, da cui liberarsi – non sono infrequenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Thomas Bernhard, il nostro presente e il suicidio come una delle belle arti

Rocky Malatesta assume il ruolo di presidente dell'Accademia delle Belle Arti, portando un nuovo impulso al percorso formativo dell’istituto.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Thomas Bernhard, senza patria nè famigliaScontroso e indisponibile. Parliamo di Thomas Bernhard, uno dei più grandi autori del Novecento, conosciuto in Italia grazie soprattutto a Claudio Magris e a Renata Colorni. ilmattino.it

Leggi di Graz e pensi a Thomas BernhardQuando ho letto del giovane di Graz che ha ucciso alunni e insegnanti nella sua ex scuola prima di suicidarsi, ho pensato a Thomas Bernhard e ho letto da cima a fondo la sua Autobiografia, uscita nel ... ilfoglio.it

"Amras" è un'opera capitale di Thomas Bernhard, un'immersione brutale e lirica nel baratro dell'esistenza umana. Il racconto ruota attorno a due fratelli, scampati a un suicidio collettivo familiare, che si rifugiano in una torre ad Amras. Qui, la loro convivenza s facebook

«Quando Thomas Bernhard morì nel 1989, lasciò un testamento che suonò come una scomunica: il divieto assoluto che "entro i confini dello Stato austriaco… nulla delle mie opere potrà essere rappresentato, stampato o anche solo letto in pubblico"» x.com