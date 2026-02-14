The Voice kids stasera la finale | cosa accadrà

Stasera, il talent show The Voice Kids si concluderà con la sua finale, e Antonella Clerici svelerà il nome del vincitore. La gara ha visto coinvolti giovani talenti provenienti da diverse regioni, che si sono sfidati con le loro canzoni, sperando di ottenere il primo premio. Un momento atteso da molti spettatori, che seguiranno con attenzione lo svolgimento dell’ultima puntata.

Grande attesa questa sera per The Voice kids giunto al capitolo finale: infatti andrà in onda la finale del programma, dove verrà designato il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2026. The Voice kids è riuscito a crescere puntata dopo puntata contro un competitor fortissimo, C’è Posta per te che ha cercato di usare diversi escamotage per cercare di aumentare le distanze. Domani, agli ascolti tv, potrebbe esserci una sorpresa, soprattutto perché stasera andrà in onda la finale. A condurre sempre Antonella Clerici, mentre i coach avranno un ruolo diverso stavolta e le loro scelte saranno importantissime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - The Voice kids, stasera la finale: cosa accadrà The Voice Kids 4, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti Sabato 14 febbraio, Rai 1 trasmette la finale di “The Voice Kids 4” perché i giovani concorrenti hanno dato il massimo durante le ultime audizioni. The Voice Kids 4, stasera su Rai 1 la finale: le anticipazioni del 14 febbraio Stasera su Rai 1, la finale di The Voice Kids 4, perché i giovani talenti hanno dimostrato il loro valore durante le ultime settimane. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. The Voice Kids | Finale Teaser Argomenti discussi: The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale; The Voice Kids 4, stasera su Rai 1 la finale: le anticipazioni del 14 febbraio; The Voice Kids 4, la semifinale stasera in tv: anticipazioni e concorrenti; The Voice Kids, semifinale da brividi: i finalisti, Antonella Clerici in lacrime e Clementino si commuove. The Voice Kids 4, la finale stasera in tv: anticipazioni e concorrentiGiuria di qualità, ospiti ed emozioni per l'ultimo appuntamento stagionale con il talent canoro condotto da Antonella Clerici ... today.it The Voice Kids, la Finale: giuria di qualità e anticipazioni di stasera 14 febbraio!Questa sera su Rai 1 la finale di The Voice Kids: 16 giovani talenti si sfideranno, decisivi i voti di pubblico e giuria di qualità. serial.everyeye.it Tonight is the night! Siamo pronti a scatenarci e a farci emozionare dalle voci talentuose dei nostri Kids STASERA alle 21:30 la FINALE di #TheVoiceKidsIT su Rai1 e RaiPlay facebook Ieri la semifinale per "The Voice Kids". 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. x.com