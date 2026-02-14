The Voice Kids le anticipazioni della finale del 14 febbraio

Sabato sera, su Rai1, si svolge la finale di The Voice Kids, dopo che le audizioni hanno mostrato il talento di giovanissimi concorrenti. La decisione di puntare sui bambini nasce dall’entusiasmo che hanno portato sul palco e dalla loro naturale spontaneità. I giovani cantanti si preparano a esibirsi davanti a una grande platea, pronti a mostrare le loro doti e a conquistare il pubblico.

Il sabato sera di Rai1 si tinge di emozioni pure, talento vocale e quella spontaneità che solo i più piccoli sanno regalare. Questa sera, 14 febbraio, va in scena l'attesissimo atto conclusivo di The Voice Kids, il talent show dedicato alle voci più promettenti della generazioine più giovane, con un'età compresa tra i sette e i quattordici anni. Al timone, come sempre, l'indiscussa padrona di casa Antonella Clerici, che sa accompagnare con dolcezza e piglio materno i giovani artisti nel momento più importante del loro percorso. In questa serata speciale, che coincide con la festa degli innamorati, l'amore per la musica sarà il filo conduttore. Sono disponibili 16 finalisti che si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1.