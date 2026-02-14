The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Antonella Clerici conduce la sesta puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 14 febbraio e visibile anche in streaming. Molti spettatori si chiedono dove seguire l’evento, considerando le numerose opzioni disponibili online e in televisione. La puntata si può vedere su diversi canali e piattaforme, offrendo così l’opportunità di seguire le esibizioni dei giovani talenti senza perdere nemmeno un momento.

The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 14 febbraio. Questa sera, sabato 14 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la sesta e ultima puntata di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla quarta edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Scopri come seguire la seconda puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 17 gennaio. The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata Ecco le informazioni su come seguire la terza puntata di The Voice Kids 2026, trasmessa il 24 gennaio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. DeathTech: tecnología, duelo y legado digital | Antes de Morir Podcast Ep 46 Argomenti discussi: The Voice Kids, la Finale; The Voice Kids, chi sono i finalisti; The Voice Kids 4, stasera su Rai 1 la finale: le anticipazioni del 14 febbraio; The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale. Finale The Voice Kids 2026: i 16 finalisti e cosa aspettarsi domani seraScopri i 16 finalisti della finale di The Voice Kids 2026 del 14 febbraio su Rai 1: squadre, novità, favoriti e come seguire la serata in diretta. lifestyleblog.it Maya Verga, chi è la finalista di The Voice Kids 2026/ Altro cavallo di battaglia per il trionfo?Maya Verga, ecco chi è la finalista di The Voice Kids 2026: il talento della scuderia Loredana Bertè punta sui suoi cavalli di battaglia per la finale? ilsussidiario.net La FINALE di #TheVoiceKidsIt è questa sera! Il mio super team composto da Briana, Maya, Emma e Riccardo è carichissimo e vi lascerà senza fiato! Vi aspettiamo alle ore 21:30 su Rai1 e RaiPlay The Voice of Italy #LoredanaBertè #TeamLoredana facebook Tonight is the night! Siamo pronti a scatenarci e a farci emozionare dalle voci talentuose dei nostri Kids STASERA alle 21:30 la FINALE di #TheVoiceKidsIT su Rai1 e RaiPlay x.com