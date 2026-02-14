Terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina cancellata | ecco le ragioni

La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina è stata cancellata a causa delle forti piogge che hanno reso pericoloso il percorso. La pioggia intensa, con allerta rossa sulla regione, ha impedito di garantire la sicurezza delle cicliste e del personale. La direzione della gara ha deciso di annullare la tappa per evitare incidenti, lasciando le atlete a riposo forzato. La decisione è stata presa poco prima dell’inizio della corsa, con le strade ancora allagate e rischiose.

Il meteo avverso ha imposto una modifica significativa al programma della setmana ciclista volta femenina de la comunitat valenciana: la terza tappa è stata annullata a causa del vento persistente che ha interessato il sud della Spagna. La frazione prevista avrebbe attraversato un tracciato di 128 chilometri tra Agost e La Nucía, caratterizzato da slittamenti e tratti impegnativi fin dalle prime battute con pendenze di rilievo e una conclusione accurata nelle asperità montane. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle atlete e per preservare l’integrità della competizione. Il percorso, originariamente predisposto, prevedeva salite significative tra cui Collado de la Horna (7,1 km, 3,9%), nonché le asperità finali con Port De Tudons (15 km, 5%) e Port de Confrides (6,4 km, 4,8%). 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana è stata cancellata a causa delle forti piogge previste, che avrebbero reso pericolose le strade.

Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering.

