Terza E’ il turno della verità Cinquale-Royal gara da tripla

Il match tra Cinquale e Royal si svolge questa sera alle 21 al “Raffi” di Castagnara, dopo che l’anticipo tra Attuoni e Podenzana ha già dato indicazioni importanti. Questa partita diventa un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per la classifica. La tensione è alta, perché si tratta di un confronto diretto in un momento cruciale della stagione.

Il quadro della 19ª giornata del campionato di Terza Categoria si presenta ricco di sfide decisive. Dopo l’anticipo tra Attuoni e Podenzana, l’attenzione si sposta sul big match previsto questa sera alle 21 al “Raffi“ di Castagnara". Qui si sfideranno la terza forza del torneo, Cinquale (42 punti), e la quarta, Royal Dallas (35 punti). L’incontro tra Cinquale e Royal Dallas rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. Il tecnico del Royal Albareni sottolinea l’importanza della partita che dovrà essere affrontata con rispetto e dedizione per evitare imprevisti. Altro incontro di rilievo è quello tra Icf Fosdinovo, che punta a rientrare nell’area playoff, e Spartak Apuane, attuale seconda forza del torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

