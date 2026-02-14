terza categoria sporting forte in finale di coppa in campionato oggi spicca lido lucca ovest

Lo Sporting Forte dei Marmi si è qualificato per la finale di Coppa dopo aver battuto lo Stiava 1-0 grazie a un gol di Giacomo Macchiarini Orlandi, segnato a metà ripresa. La partita si è svolta mercoledì sera al “Martellini” e ha visto i padroni di casa stringere i denti per portare a casa il risultato decisivo. Oggi in campionato, invece, si gioca il grande match tra Lido e Lucca Ovest, due squadre che si contendono punti importanti per la classifica.

In Terza categoria mercoledì sera si sono giocate le semifinali della Coppa provinciale: nel derby versiliese al “Martellini“ lo Sporting Forte dei Marmi si è imposto 1-0 sullo Stiava grazie al gol-partita a metà ripresa del suo bomber Giacomo Macchiarini Orlandi. Da segnalare anche un rigore sbagliato per parte (parati da Barsi e da Bedei). Nell’altra semifinale, tutta lucchese, invece il San Lorenzo ha espugnato 3-0 il campo dell’Atletico Penarol. Dunque sarà Sporting Forte-San Lorenzo la finalissima mercoledì 4 marzo in notturna (. forse sul neutro sintetico di Capezzano). Intanto nel weekend è tornato il campionato con la 19ª giornata (4ª di ritorno nel girone B di Lucca e 6ª in quello unico di Massa Carrara) ancora in “versione spezzatino“, dal venerdì fino a lunedì sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Questa sera si gioca il derby tra Retignano e Stiava nella terza categoria.

La decima giornata del girone B di Terza categoria di Lucca e del girone unico di Massa Carrara ha regalato emozioni e sorprese.

