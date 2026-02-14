Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata questa mattina in Toscana, causando un forte boato che ha spaventato i residenti. Il sisma, registrato alle 12:36, ha avuto come epicentro l’area del Pistoiese, dove molte persone hanno sentito il rumore improvviso e hanno visto tremare le strutture vicino a casa.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha interessato la Toscana nella tarda mattinata di oggi. Il sisma è stato rilevato alle 12:36 e ha avuto come epicentro l’area del Pistoiese, suscitando preoccupazione tra i residenti dei comuni vicini. Il movimento tellurico, seppur di lieve entità, è stato avvertito distintamente in alcune zone del territorio. Secondo i dati diffusi dall’ Ingv, l’epicentro è stato localizzato a circa cinque chilometri da Sambuca Pistoiese, in provincia di Pistoia, a una profondità di 10 chilometri. La magnitudo contenuta ha limitato gli effetti dell’evento, che non ha provocato conseguenze rilevanti sul piano strutturale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia, scossa nella città: “Un boato”

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2026, la Macedonia del Nord ha tremato con forza.

Una scossa di terremoto ha colpito il Palermitano nella notte tra martedì e mercoledì, causando l’evacuazione di alcune famiglie e momenti di preoccupazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE

Argomenti discussi: Terremoto Giappone, scossa di magnitudo stimata 5.0 a Gosen, tutti i dettagli; Scossa di terremoto sul Gargano: l'epicentro a San Marco in Lamis; Nuova lieve scossa di terremoto in Appennino: è la terza in pochi giorni; Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.6: avvertita a Catanzaro e Lamezia Terme.

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.6 a Sambuca Pistoiese (PT), in ToscanaUna scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata alle ore 12:36:34 del 14 febbraio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Sambuca Pistoiese (PT) nella regione Toscana. Il sisma si è veri ... inmeteo.net

Terremoto oggi in Lombardia, 11 febbraio, scossa di M 2.7 in provincia di Cremona – Dati IngvEcco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026 ... centrometeoitaliano.it

“Mi dimetto”. Terremoto in Italia, il clamoroso annuncio è appena arrivato facebook

#Terremoto Centro Italia, scosse in provincia di Isernia e de L'Aquila x.com