Le riserve di terre rare e oro in Groenlandia attirano l’attenzione, ma il freddo estremo e le infrastrutture inadeguate rallentano i piani di estrazione. La regione presenta condizioni climatiche rigide e difficoltà logistiche che complicano le operazioni minerarie. Le aziende incontrano ostacoli pratici nel portare avanti i progetti, anche se il potenziale di risorse è molto alto.

Si è molto dibattuto sulle risorse naturali della Groenlandia, compresi i potenziali vasti giacimenti di terre rare vitali per sostenere l'espansione dell'intelligenza artificiale, soprattutto da quando hanno attirato l'attenzione di Donald Trump. Tuttavia, le condizioni difficili e le infrastrutture deboli rendono l'attività estrattiva un compito arduo. Solo due miniere sono operative: Lumina Sustainable Materials gestisce una miniera di anortosite, un tipo di roccia utilizzata per materiali edili e industriali, finanziata da investitori canadesi e svizzeri, mentre Amaroq, quotata in Canada, gestisce una miniera d'oro.

© Iltempo.it - Terre rare e oro in Groenlandia: ostacoli climatici e infrastrutture frenano lo sfruttamento

Il Giappone ha deciso di estrarre terre rare da motori rottamati per ridurre la dipendenza dalla Cina.

La Groenlandia, Meloni e l’anti-bazooka rappresentano una strategia diplomatica volta a discutere l’uso delle terre rare come leva di negoziazione.

