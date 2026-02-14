Ternate boa constrictor mutilato | indaga il Cites sospetti su traffico illegale e rischi per l’ecosistema locale

Un boa constrictor mutilato è stato ritrovato a Ternate, e le autorità del CITES stanno investigando sul caso. Si sospetta che l’animale sia stato vittima di un traffico illegale, che mette a rischio anche la biodiversità locale. Nei mesi scorsi, altri esemplari di questa specie sono spariti misteriosamente dalla zona.

Ternate, un boa constrictor mutilato sconvolge la comunità: indagini in corso tra commercio illegale e rischi per l’ecosistema. Ternate, in provincia di Varese, è al centro di un mistero inquietante: una lettrice ha scoperto nei boschi la carcassa di un boa constrictor, un serpente non velenoso originario del Sud America, priva della testa e di una parte della coda. L’allarme, scattato venerdì 13 febbraio 2026, ha immediatamente coinvolto i carabinieri e il Cites di Malpensa, aprendo un’indagine per accertare le cause della morte e le possibili responsabilità. La scoperta e l’intervento delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

