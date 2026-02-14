Termovalorizzatore nelle Marche il sì delle imprese | Più ampio e pure per rifiuti speciali Ecco il documento

Le imprese delle Marche hanno approvato il progetto del termovalorizzatore, chiedendo di ampliarlo anche ai rifiuti speciali. La richiesta arriva in un momento di forte attenzione sulla gestione dei rifiuti, con oltre 459 commenti inviati da 65 aziende diverse durante la fase di valutazione ambientale del Piano regionale.

NCONA La matematica non è un’opinione: 459 osservazioni specifiche arrivate da 65 soggetti diversi al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in fase di Valutazione ambientale strategica, chiusa lo scorso maggio. Ben 130 pagine di critiche e puntualizzazioni, la maggior parte delle quali contro discariche ed inceneritore: numero iperbolico che dà la cifra di quanto il tema desti interesse ad ogni livello. E quelle stesse criticità individuate in fase di Vas, riemergono anche adesso che la Regione, con delibera di giunta del 19 gennaio, ha rimesso in moto l’iter consiliare del documento stoppato dalla pausa elettorale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Il progetto di un termovalorizzatore nelle Marche ha suscitato preoccupazioni tra le forze di opposizione, in particolare da parte di Alleanza Verdi e Sinistra.

