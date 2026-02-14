Terminati gli interventi all’ufficio postale di Valtorta

L’ufficio postale di Valtorta è stato riaperto dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. La riapertura arriva a seguito di un intervento di miglioramento che ha riguardato le strutture interne e gli spazi di servizio al pubblico. La sede, molto frequentata dai turisti, ora offre un ambiente più accogliente e funzionale per chi visita la valle.

Bergamo. E' stato riaperto l'ufficio postale della sede di Valtorta, importante centro turistico della Valle Brembana. Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L'ufficio postale torna a disposizione dei cittadini con il consueto orario martedì e giovedì dalle 8.