Un incidente stradale a Terlizzi, vicino al palombaio, ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. La vettura, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più niente da fare.

Nella notte l’auto, per cause da dettagliare, è finita fuori controllo e ha terminato la sua corsa fuori strada. Nell’incidente è morto sul colpo un ragazzo di 17 anni. Era a bordo della vettura con altre due persone rimaste ferite. Sinistro nella notte sulla strada di collegamento fra Terlizzi e Palombaio, frazione di Bitonto. L'articolo Terlizzi-Palombaio: sinistro, morto 17enne Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Nella notte si è verificato un incidente mortale sulla strada tra Motta Montecorvino e Volturara Appula, che ha coinvolto un uomo di 51 anni di Volturara Appula, deceduto nel sinistro mentre era alla guida della sua Audi A4.

