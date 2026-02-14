Tentato sequestro a Bergamo | romeno afferra una bambina all’Esselunga e le rompe il femore
Un cittadino romeno ha tentato di rapire una bambina all’interno del supermercato Esselunga di Bergamo, causando la rottura del femore alla piccola. L’episodio si è verificato nel pomeriggio in via Corridoni, dove clienti e dipendenti sono stati colti da paura e confusione. La polizia è intervenuta subito, fermando l’uomo e portandolo in questura. La bambina è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.
Paura e tensione in via Corridoni. Attimi di panico e terrore questo pomeriggio a Bergamo, dove un tentato sequestro ha trasformato l’uscita di un supermercato in una scena da incubo. Intorno alle 13:00, all’Esselunga di via Corridoni, un uomo di 37 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora e incensurato, ha cercato di portare via una bimba di un anno e mezzo. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, l’ aggressore ha afferrato la piccola per le gambe nel tentativo di trascinarla all’interno del supermercato. La madre, prontamente reattiva, ha resistito con forza, mentre il padre e gli addetti alla sicurezza sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
