Tentano il colpo in villa ma fuggono dopo gli spari in aria del proprietario | uno del malviventi muore sulla recinzione

Un malvivente è morto dopo un tentativo di furto in una villa a Policiano, nelle colline di Arezzo, causato dagli spari in aria del proprietario. Durante il tentativo, i ladri sono scappati frettolosamente, ma uno di loro è stato colpito e si è schiantato contro la recinzione della proprietà. La scena si è conclusa con il decesso dell’uomo, che tentava di scappare a piedi.

AREZZO – Tragico epilogo per u n tentativo di furto messo a segno nella serata di ieri (13 febbraio) in località Policiano, sulle colline di Arezzo. Un uomo, probabilmente un trentenne di origine straniera, è stato trovato senza vita tra i filari di un vigneto, morto dissanguato a seguito di una drammatica sequenza di eventi iniziata poco dopo l'ora di cena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la banda — composta da almeno tre persone — si era introdotta nel perimetro di una villa della zona. L'attivazione del sistema di allarme ha però messo in allerta i proprietari che, scesi nel giardino, hanno esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio per indurre i malviventi alla fuga.