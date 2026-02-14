Tensioni prima di Casarano-Casertana contatto tra ultras all’esterno dello stadio

Prima di Casarano-Casertana, gli ultras si sono affrontati con schiaffi e spintoni all’esterno dello stadio, causando momenti di caos tra i supporter. La polizia ha dovuto intervenire per bloccare i gruppi e riportare la calma. Alcuni tifosi hanno lanciato bottiglie e fumogeni, creando un clima teso e rumoroso prima del fischio d’inizio.

Lancio di oggetti contro i minivan dei tifosi campani, che sono scesi per scontrarsi con i salentini. Intemperanze subito sedate per il pronto intervento di polizia e carabinieri. Indagini in corso per risalire ai responsabili CASARANO – Pomeriggio di tensione quello odierno a Casarano, dove il clima prepartita tra la squadra locale e la Casertana è stato scosso da brevi ma accesi scontri tra le opposte tifoserie. Solo il tempestivo intervento di polizia e carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse in episodi di violenza più grave. Secondo le prime ricostruzioni, l'episodio è avvenuto durante la fase di scorta dei sostenitori campani verso l'impianto sportivo.