Tensione tra tifosi all' esterno dello stadio prima di Casarano-Casertana | VIDEO

Prima di Casarano-Casertana, i tifosi si sono scontrati fuori dallo stadio a causa di alcune provocazioni di gruppi rivali. La lite si è scatenata quando alcuni supporter della Casertana hanno lanciato fumogeni e insulti contro la tifoseria locale, che ha risposto con un'aggressione verbale e qualche spinta. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli animi e allontanare le fazioni. Le proteste si sono protratte per alcuni minuti, creando momenti di tensione tra le due tifoserie.

Pomeriggio di tensione oggi (14 febbraio) a Casarano, dove il clima prepartita tra la formazione locale e la Casertana è stato scosso da brevi ‘contatti’ tra le opposte tifoserie. Solo il tempestivo intervento di polizia e carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse in episodi di violenza più grave. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come riporta LeccePrima.it, l’episodio si è verificato durante la fase di scorta dei sostenitori campani verso lo stadio comunale “Capozza”, impianto situato nel cuore del centro abitato. Proprio la collocazione dello stadio, che impone un percorso obbligato tra le vie cittadine, avrebbe favorito il contatto tra i due gruppi.🔗 Leggi su Casertanews.it Tensioni prima di Casarano-Casertana, contatto tra ultras all’esterno dello stadio Prima di Casarano-Casertana, gli ultras si sono affrontati con schiaffi e spintoni all’esterno dello stadio, causando momenti di caos tra i supporter. Scontri tra ultras di Genoa e Inter all’esterno dello stadio: alta tensione prima del match Prima del match tra Genoa e Inter, si sono registrati scontri tra ultras delle due squadre fuori dallo stadio Ferraris di Genova. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tensioni allo stadio durante la gara tra Biella e Varese, tifosi cercano lo scontro ma interviene la polizia; Vigilia ad alta tensione: rissa tra tifosi di Salernitana e Cavese a Vietri; Domenica di calcio e tensione: scontri sulla statale, identificati tifosi del Taranto; Tensione in casa Avellino: rottura tra tifosi e mister Biancolino. Scontri tra tifosi prima della gara tra Casarano e CasertanaCASARANO – Tensione tra tifosi prima della partita tra Casarano e Casertana, che si é disputata allo stadio G. Capozza. Durante il trasferimento dei sostenitori ospiti verso l’impianto sportivo sare ... trnews.it Tensioni prima di Casarano-Casertana, contatto tra ultras all’esterno dello stadioLancio di oggetti contro i minivan dei tifosi campani, che sono scesi per scontrarsi con i salentini. Intemperanze subito sedate per il pronto intervento di polizia e carabinieri. Indagini in corso pe ... lecceprima.it +++ CASARANO ALL’ULTIMO RESPIRO: UN RIGORE DI LOGLUSO ABBATTE LA CASERTANA, É 3-2 AL CAPOZZA +++ facebook