Tennis | Coppa delle Province debutto vincente per la rappresentativa veneziana

Debutto vincente per la rappresentativa veneziana nella Coppa delle Province di tennis. Guidati dal tecnico nazionale Paolo Boesso e dal maestro nazionale Maurizio Zecchini, i giocatori di 8-9 e 10 anni hanno superato per 7-2 la rappresentativa di Rovigo. In via Olimpia la selezione veneziana ha dato il meglio di sé contro quella rodigina, aggiudicandosi la prima tappa. Questa la rosa dei players: Gemma Cocito, Leonardo Morelli, Alvise Zambenedetti, Giulia De Stefani e Marco Vianello del Tc Mestre; Riccardo Franzato ed Alessandro Maschera del Tc Dolo; Giovanni e Francesco Tacchini dell’International Tennis Team di Martellago; Maia Honciu dello Scorzè e Tommaso Mior del Republic di Jesolo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

