Tennis | Coppa delle Province debutto vincente per la rappresentativa veneziana

Da veneziatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra veneziana di tennis ha ottenuto una vittoria importante alla sua prima uscita nella Coppa delle Province, battendo Rovigo 7-2. Il successo si deve agli sforzi dei giovani atleti, tra i 8 e i 10 anni, sotto la guida del tecnico nazionale Paolo Boesso e del maestro Maurizio Zecchini, che hanno visto i loro giocatori mettere in mostra grande determinazione sul campo.

Debutto vincente per la rappresentativa veneziana nella Coppa delle Province di tennis. Guidati dal tecnico nazionale Paolo Boesso e dal maestro nazionale Maurizio Zecchini, i giocatori di 8-9 e 10 anni hanno superato per 7-2 la rappresentativa di Rovigo. In via Olimpia la selezione veneziana ha dato il meglio di sé contro quella rodigina, aggiudicandosi la prima tappa. Questa la rosa dei players: Gemma Cocito, Leonardo Morelli, Alvise Zambenedetti, Giulia De Stefani e Marco Vianello del Tc Mestre; Riccardo Franzato ed Alessandro Maschera del Tc Dolo; Giovanni e Francesco Tacchini dell'International Tennis Team di Martellago; Maia Honciu dello Scorzè e Tommaso Mior del Republic di Jesolo.

