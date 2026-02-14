Il Nottingham Forest ha deciso di esonerare l’allenatore dopo il pareggio di sabato, a causa dei risultati deludenti delle ultime settimane. La società ha comunicato ufficialmente l’interruzione del rapporto, sottolineando che serviva un cambio di marcia per migliorare la classifica. La decisione arriva a poche ore dalla partita successiva, che i tifosi attendono con ansia.

"> Un Nuovo Capitolo per il Nottingham Forest. Tempi difficili per gli allenatori delle principali leghe calcistiche europee. Dopo le recenti separazioni da Roberto De Zerbi e Thomas Frank, un’altra panchina cambia intestatario: è quella del Nottingham Forest. La società ha ufficializzato il divorzio con Sean Dyche, a seguito del deludente pareggio contro il Wolverhampton, attualmente ultimo in classifica. La decisione è stata riportata mediante un breve comunicato stampa, in cui il club ha confermato la cessazione del rapporto professionale con il tecnico inglese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tecnico esonerato dopo l’ultimo pareggio: la decisione improvvisa della società.

La Reggiana ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Catanzaro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Serie A, da Tudor a Zanetti: gli allenatori esonerati nel campionato 2025/26; Tottenham, già finita l'era Thomas Frank: il tecnico danese ufficialmente esonerato dopo otto mesi; Si separano le strade di Roberto De Zerbi e del Marsiglia; Trapani Under 17 terzo in classifica, ma il tecnico viene esonerato.

Rennes, finisce l'era Beye: il tecnico esonerato dopo il brutto k.o. contro il LensIl Rennes ha preso la sua decisione. Dopo l’ennesima serata difficile, culminata nella sconfitta per 3-1 sul campo del Lens, il club bretone ha. tuttomercatoweb.com

Lucca, subito ribaltone al Nottingham: esonerato il tecnico dopo l'ultimo pariTempi duri per gli allenatori dei top-5 campionati. Dopo quelle di Roberto De Zerbi e Thomas Frank, salta un'altra panchina: è quella del Nottingham Forest, che cambia ancora e si separa ... tuttonapoli.net

Il Ravenna FC ha esonerato l’allenatore Marco Marchionni insieme ai collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri. Il tecnico originario di Monterotondo paga a caro prezzo la sconfitta con la Ternana che ha spinto i giallorossi a -10 dall'Arezzo capolista. Marchi facebook

#Zanetti esonerato dal #Verona La posizione del tecnico dopo il KO col Cagliari x.com