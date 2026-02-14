Tecnico esonerato dopo l’ultimo pareggio | la decisione improvvisa della società

Il Nottingham Forest ha deciso di esonerare l’allenatore dopo il pareggio di sabato, a causa dei risultati deludenti delle ultime settimane. La società ha comunicato ufficialmente l’interruzione del rapporto, sottolineando che serviva un cambio di marcia per migliorare la classifica. La decisione arriva a poche ore dalla partita successiva, che i tifosi attendono con ansia.

"> Un Nuovo Capitolo per il Nottingham Forest. Tempi difficili per gli allenatori delle principali leghe calcistiche europee. Dopo le recenti separazioni da Roberto De Zerbi e Thomas Frank, un’altra panchina cambia intestatario: è quella del Nottingham Forest. La società ha ufficializzato il divorzio con Sean Dyche, a seguito del deludente pareggio contro il Wolverhampton, attualmente ultimo in classifica. La decisione è stata riportata mediante un breve comunicato stampa, in cui il club ha confermato la cessazione del rapporto professionale con il tecnico inglese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

