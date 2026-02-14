Team Vince conquista il Rising Stars Trophy all' NBA All-Star Weekend

Il team Vince ha vinto il Rising Stars Trophy durante l’NBA All-Star Weekend, una vittoria che ha sorpreso molti appassionati. La nuova arena dei Clippers, appena inaugurata, ha ospitato il torneo dedicato ai giovani talenti della lega, regalando partite emozionanti e ritmo serrato. La competizione ha messo in mostra giovani promesse che hanno dato il massimo in campo, attirando l’attenzione di un pubblico numeroso.

la nuova cornice inaugurale dei clippers ha aperto le celebrazioni con un torneo dedicato alle promesse della lega, offrendo spettacolo e intensità constants. il titolo è finito nelle mani del team Vince, dedicato a Vince Carter, che ha prevalso in una finale combattuta fino all'ultimo minuto. Nella prima semifinale, Team Vince ha superato Team T-Mac 41-36, non bastando i 11 punti di Niederhäuser. Nell'altra semifinale, Team Melo ha avuto la meglio su Team Austin 40-34, assicurandosi l'accesso all'atto conclusivo. La finale, giocata sui 12 minuti, è stata caratterizzata da continui ribaltamenti.