team giannis batte team anthony nella celebrity game flynn riconfermato mvp

Durante l’All Star Weekend 2026 a Los Angeles, il Team Giannis ha vinto contro il Team Anthony nella Celebrity Game, grazie a una prestazione convincente di Flynn, che è stato riconfermato come MVP. La partita ha attirato molti spettatori, grazie anche alle celebrity presenti sul campo e alle azioni spettacolari.

all star weekend 2026 a los angeles ha messo in luce il Celebrity Game, una sfida che coniuga intrattenimento e sport e che, in questa edizione, ha premiato il Team Giannis su quello di Team Anthony con un punteggio di 65-58. la cornice della partita ha offerto talento, atletismo e momenti di intensità, restituendo una competizione equilibrata tra volti noti e sportivi ospiti. la vittoria del Team Giannis è stata figlia di un organico capace di gestire bene i tempi di gioco e di sfruttare diverse soluzioni offensive. l’incontro ha visto una prestazione complessiva solida, con una gestione del punteggio che ha mantenuto la partita nei binari di un risultato stretto fino agli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Team Vince ha vinto contro il Team Melo nella finale delle Rising Stars all’NBA All Star Game 2026, disputata all’Intuit Dome di Los Angeles, a causa di una prestazione convincente dei giovani talenti del team vincente.

VJ Edgecombe di Philadelphia ha vinto il premio come miglior giovane e ha portato a casa la vittoria del suo team all'All Star Game.

