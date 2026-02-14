Tavoli di crisi per la pelletteria CNA | Piccole imprese come un’unica realtà

La crisi colpisce il distretto toscano della pelletteria, dove molte piccole imprese si uniscono per affrontare il calo delle vendite. La mancanza di ordini e i prezzi in calo mettono sotto pressione le aziende, che cercano di trovare soluzioni condivise. La CNA sottolinea come queste imprese lavorino come un’unica realtà per resistere a questa fase difficile.

Pelletteria in Crisi: Un Distretto Toscano alla Ricerca di un Nuovo Equilibrio. La pelletteria toscana, cuore pulsante del lusso internazionale, affronta una fase di profonda difficoltà. Un tavolo di crisi convocato dalla Città Metropolitana di Firenze ha evidenziato una situazione di stallo, con un leggero miglioramento rispetto ai picchi negativi recenti, ma senza segnali di ripresa sostenibile. CNA chiede un riconoscimento del comparto come un’unica grande realtà produttiva, paragonabile alle vertenze industriali di Piombino e dell’ex Gkn, per affrontare la crisi con strumenti adeguati. Un Valore Non Remunerato: La Disparità tra Moda e Ricchezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cna Sicilia esprime preoccupazione per le recenti modifiche al credito d’imposta nella Zona economica speciale unica, temendo possibili ripercussioni negative sulle piccole imprese.

