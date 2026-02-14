Tardelli | Vi svelo le mie top 11 di Inter e Juve E a Spalletti avrei fatto comodo

Il derby d'Italia l'ha giocato 25 volte e con entrambe le maglie: ventidue con la Juventus e tre con l'Inter, di cui é stato anche allenatore all'inizio degli anni Duemila. L'urlo Mundial di Marco Tardelli, doppio ex della super sfida, si abbatte come un uragano su San Siro. "Questo derby d'Italia - sottolinea il centrocampista Campione del Mondo con l'Italia 1982 del ct Bearzot - conta di più per la Juventus. La squadra di Spalletti si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League punto a punto con le rivali. Ma una vittoria peserebbe tantissimo anche per l'Inter, che ha la possibilità di confermarsi la padrona del campionato nella serata più importante".