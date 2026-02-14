Tamponamento a catena blocca la galleria Monte Pergola

Un incidente tra diversi veicoli ha causato un tamponamento a catena nella galleria Monte Pergola, bloccando completamente il traffico sul Raccordo Avellino-Salerno. La collisione, avvenuta questa mattina, ha provocato l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre le auto si sono accumulate in coda lungo la carreggiata. La situazione ha sollevato dubbi sulla sicurezza della galleria, già al centro di discussioni in passato.

Un grave incidente a catena ha bloccato la galleria Monte Pergola sul raccordo autostradale Avellino-Salerno nella serata di ieri, 13 febbraio 2026, causando forti disagi alla circolazione e lunghe code in direzione Avellino. L'evento ha richiesto l'immediato intervento di soccorsi e forze dell'ordine, sollevando interrogativi sulla sicurezza di un tratto stradale cruciale per la connessione tra le province di Avellino e Salerno. Un Incidente Complesso nelle Profondità della Galleria.