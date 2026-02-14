Talsano Lama San Vito riparte l’iniziativa per l’autonomia amministrativa

Il 13 febbraio 2026, a Talsano, un gruppo di cittadini ha deciso di rilanciare l’idea di ottenere l’autonomia amministrativa per le zone di Lama, San Vito e Talsano. La decisione è nata dopo diversi incontri tra residenti e associazioni locali, che hanno portato alla creazione di un comitato spontaneo. Questo nuovo organismo vuole riproporre con forza il tema dell’indipendenza amministrativa, puntando a coinvolgere ancora di più le comunità del territorio. Il comitato si è formato con l’obiettivo di riaccendere il dibattito e spingere le istituzioni a considerare questa richiesta.

Tarantini Time Quotidiano Il 13 febbraio 2026, a Talsano, si è riunito un comitato spontaneo che, a seguito dei numerosi incontri e momenti di confronto svoltisi negli ultimi mesi, ha ufficialmente costituito il Comitato civico per l'autonomia amministrativa delle "Treterre", espressione diretta della volontà di cittadini e realtà associative del territorio di riaprire con determinazione il dibattito sull'autonomia amministrativa. L'iniziativa si inserisce nel solco di un percorso storico avviato già nel 2001 e conclusosi nel 2011 con il respingimento della richiesta referendaria, nonostante la significativa raccolta di oltre diecimila firme.