Talenti in concerto a Villa Bertelli | i vincitori di Massa celebrano la musica con una performance emozionante

I giovani vincitori del Concorso Internazionale “Città di Massa” si sono esibiti a Villa Bertelli, portando sul palco energia e passione musicale. La loro performance coinvolgente ha attirato un pubblico entusiasta, che ha applaudito con calore. La serata ha visto esibirsi talenti provenienti da diversi paesi, tutti pronti a dimostrare le loro capacità artistiche.

Villa Bertelli risuona di talento: un concerto celebra i vincitori del Concorso Internazionale "Città di Massa". Domenica 8 febbraio, la prestigiosa Villa Bertelli a Forte dei Marmi ha ospitato un concerto straordinario che ha visto protagonisti i giovani vincitori del Concorso Internazionale "Città di Massa". La violinista Elisa Peluso, il pianista Shangyi Han e il violinista Costantino Negri hanno offerto al pubblico una performance memorabile, coronando un percorso di dedizione e passione che testimonia il vibrante panorama musicale giovanile italiano. L'evento ha rappresentato un'importante vetrina per questi talenti emergenti, offrendo loro un'opportunità unica di esibirsi in una location di grande prestigio.