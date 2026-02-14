Tajani | Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti
Tajani annuncia che il Piano per l’Export sta producendo risultati concreti, dopo aver portato a un aumento delle esportazioni italiane nel 2025. La causa è la strategia messa in atto per rafforzare i mercati esteri, che ha portato a un incremento del 3,3% delle esportazioni, con 643 miliardi di beni spediti all’estero. Nel dettaglio, l’Italia supera Francia, Germania e Spagna in questa crescita, evidenziando i benefici delle misure adottate.
ROMA – “Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo resta quello dei 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura. Continueremo a lavorare con tutto il Sistema Italia per rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel mondo e rafforzare la nostra economia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Tajani: "Il lavoro avviato con il piano per l'Export continua a dare i suoi frutti"
Giuseppe Tajani ha annunciato che il piano per l’Export, avviato dal governo, sta portando risultati concreti.
Atalanta, la cura Palladino inizia a dare i suoi frutti: la Champions il primo crocevia importante per il destino della DeaLeggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Europa, pace, lavoro: confronto Tajani-Mcl; L’Europa sarà quella che saremo in grado di costruire insieme: in dialogo con il ministro Tajani; Farnesina, Tajani inaugura la Sala Cyber CSIRT per il contrasto alle minacce informatiche; La cultura come strumento di dialogo e confronto. Intervista ad Antonio Tajani.
Tajani: Il lavoro avviato con il piano per l'export continua a dare i suoi fruttiIl vicepremier: Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo resta quello d ... msn.com
Tajani: Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi fruttiROMA – Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il ... lopinionista.it
Martedì 10 febbraio alle 14.30, in Camera del Lavoro di Milano, presentiamo la stagione culturale 2026. Un programma che intreccia lavoro, diritti, memoria e cultura, nell’anno dei 120 anni della CGIL. Intervengono Luca Stanzione, Cristina Tajani e Ferruccio facebook
Sono molto preoccupato. Così fanno definitivamente a pezzi il lavoro che avevamo fatto in Europa contro l’austerità. Il lavoro che ci aveva portato a ottenere per l’Italia 209 miliardi, parte dei quali con contributi a fondo perduto. Meloni prima ha firmato accordi x.com