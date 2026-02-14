Tajani | Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti

Tajani annuncia che il Piano per l’Export sta producendo risultati concreti, dopo aver portato a un aumento delle esportazioni italiane nel 2025. La causa è la strategia messa in atto per rafforzare i mercati esteri, che ha portato a un incremento del 3,3% delle esportazioni, con 643 miliardi di beni spediti all’estero. Nel dettaglio, l’Italia supera Francia, Germania e Spagna in questa crescita, evidenziando i benefici delle misure adottate.

ROMA – “Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l’Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L’obiettivo resta quello dei 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura. Continueremo a lavorare con tutto il Sistema Italia per rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel mondo e rafforzare la nostra economia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio e ministro degli affari esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

