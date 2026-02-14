Tajani | Il lavoro avviato con il piano per l' Export continua a dare i suoi frutti

Giuseppe Tajani ha annunciato che il piano per l’Export, avviato dal governo, sta portando risultati concreti. La causa di questa crescita è il rafforzamento delle strategie di mercato e il sostegno alle imprese italiane. Nel 2025, le esportazioni hanno raggiunto i 643 miliardi di euro, con un aumento del 3,3%, superando la Francia, la Germania e la Spagna. La crescita si traduce in un incremento di circa 20 miliardi di euro rispetto all’anno precedente.

"Il lavoro che abbiamo avviato con il Piano per l'Export continua a dare i suoi frutti. Nel 2025 le nostre esportazioni sono cresciute del 3,3%, con 643 miliardi di beni esportati in tutto il mondo, facendo meglio di Francia, Germania e Spagna. L'obiettivo resta quello dei 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Continueremo a lavorare con tutto il Sistema Italia per rafforzare la presenza dei prodotti italiani nel mondo e rafforzare la nostra economia", aggiunge. Sulla situazione a Gaza, il vicepremier ha scritto che "le prospettive di ricostruzione sono state al centro di una riunione oggi a Monaco con i partner europei e regionali alla presenza della ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian Shahin.