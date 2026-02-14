Taglierino camuffato da pennarello scoperto a scuola rafforzati i controlli a Napoli

A Napoli, le forze dell’ordine hanno trovato un taglierino nascosto dentro un pennarello durante un’ispezione scolastica. La scoperta è avvenuta perché alcuni studenti avevano segnalato comportamenti sospetti tra i loro compagni. Da allora, i controlli nelle scuole della zona sono stati intensificati per prevenire incidenti.

Un taglierino nascosto all’interno di un pennarello è stato rinvenuto in un istituto scolastico del Napoletano durante un controllo delle forze dell’ordine. A darne notizia è l’ANSA, che riferisce del successivo intervento del prefetto di Napoli, Michele di Bari, il quale ha annunciato un rafforzamento delle verifiche per impedire l’ingresso di oggetti potenzialmente offensivi nelle aule. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato con una penna-taglierino in classe a Secondigliano, Napoli, il giorno dopo aver portato l’oggetto nel suo zaino.

