Taglieri sulla nomina di Schael in Sardegna | Marsilio esulta mentre gli abruzzesi pagano ancora i danni fatti dalla destra e dai suoi nominati
Francesco Taglieri critica la nomina di Thomas Schael in Sardegna, affermando che Marsilio festeggia mentre gli abruzzesi continuano a sostenere i costi delle scelte della destra e dei suoi incaricati. La sua denuncia arriva dopo che il presidente della regione ha commentato positivamente la decisione, senza considerare le conseguenze per la regione. In particolare, Taglieri sottolinea come le spese sostenute dai cittadini abruzzesi siano il risultato di decisioni prese dall’amministrazione uscente.
L'ex direttore della Asl Schael nominato in Sardegna da una presidente del M5S e Marsilio punzecchia l'opposizione
Thomas Schael, ex direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, è stato scelto come nuovo responsabile dell’assessorato alla Sanità in Sardegna, una nomina decisa dalla presidente del Movimento 5 Stelle.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
