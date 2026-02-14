Tachyum rischia di perdere la sede a Bratislava a causa di un debito non saldato, che ha portato anche a uno sfratto ufficiale. La società, nota per aver sviluppato il progetto del superprocessore universale Prodigy, si trova in difficoltà finanziarie dopo aver accumulato debiti consistenti. La situazione si è aggravata con la richiesta di sgombero, mettendo a rischio il futuro del suo innovativo progetto hardware.

Tachyum: La Svolta Amara di un Sogno Tecnologico, Tra Debiti e Sfratti. La società Tachyum, un tempo promessa di rivoluzione nel settore dei processori con la sua architettura universale Prodigy, si trova ora ad affrontare una grave crisi finanziaria. Il culmine di questa situazione è stato lo sfratto del suo principale centro di ricerca e sviluppo a Bratislava, in Slovacchia, a causa di debiti accumulati che ammontano a circa 150.000 euro. La vicenda solleva dubbi sulla sostenibilità del progetto e sulla credibilità delle ambiziose promesse dell’azienda. Il Crollo a Bratislava: Un Centro di Ricerca in Difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Mickey Rourke, attore noto per le sue interpretazioni e candidature a premi come gli Oscar e i Golden Globe, si trova in difficoltà finanziarie a causa di un debito di 60.

La seconda edizione di Evolio Expo 2026 si è appena chiusa con successo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Tachyum: dal processore universale alle cattive acque. Affitti non pagati e debiti per 150.000 euroTachyum, nota per le ambiziose promesse sul processore universale Prodigy, avrebbe perso il centro R&D di Bratislava per affitti non pagati. La società avrebbe inoltre accumulato debiti verso dipenden ... hwupgrade.it

Tachyum contro Google: parte la disputa sul marchio TPUTachyum - società dietro all'atteso, e rimandatissimo, processore universale - ha avviato un'azione formale per tutelare il proprio marchio registrato TPU, sostenendo che l'utilizzo della sigla ... hwupgrade.it