Tacconi | Soffrivo Altobelli io la fortuna di Zenga Ora all' Inter toglierei Dimarco ma a decidere la sfida saranno

Un caffè, un altro ancora. “Era quasi un rito. La mattina del derby d’Italia mi svegliavo sempre presto, intorno alle sei e mezza. Alla partita del pomeriggio arrivavo super adrenalinico: almeno sei-sette tazzine di espresso, poi però paravo di tutto all’Inter”, racconta Stefano Tacconi, portiere della Juventus dal 1983 al 1992. Il suo derby d’Italia preferito? “Quello dell’aprile 1984, a San Siro. Vinciamo a Milano con gol di Cabrini e Platini. Ha un sapore diverso dagli altri perché ci ha dato lo slancio per lo scudetto, il primo della mia carriera. Ma io ero sempre incavolato contro l’Inter!”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Zenga e Tacconi, due leggende del calcio italiano, hanno condiviso i loro ricordi alla Gazzetta, dopo aver affrontato diverse sfide tra Inter e Juventus.

