superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio. Centrati quarantadue punti ‘5’ che vincono ciascuno 4.936,20 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 122 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

