Superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 febbraio
Oggi, 14 febbraio, al Superenalotto non sono stati centrati né il ‘6’ né il ‘5+1’. La mancanza di grandi vincite lascia invariato il montepremi, mentre sono stati centrati 42 punti ‘5’ che portano a ciascuno 4 euro.
(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio. Centrati quarantadue punti ‘5’ che vincono ciascuno 4.936,20 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 122 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 7 febbraio
Nessun '6' né '5+1' nel concorso di oggi del SuperEnalotto.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 10 febbraio
Questa mattina il SuperEnalotto non ha premiato nessuno con il ‘6’ o il ‘5+1’.
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026
