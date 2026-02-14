Superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

Da ildifforme.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 14 febbraio, al Superenalotto non sono stati centrati né il ‘6’ né il ‘5+1’. La mancanza di grandi vincite lascia invariato il montepremi, mentre sono stati centrati 42 punti ‘5’ che portano a ciascuno 4 euro.

(Adnkronos) – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio. Centrati quarantadue punti ‘5’ che vincono ciascuno 4.936,20 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 122 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell’eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

superenalotto la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

© Ildifforme.it - Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 7 febbraio

Nessun '6' né '5+1' nel concorso di oggi del SuperEnalotto.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 10 febbraio

Questa mattina il SuperEnalotto non ha premiato nessuno con il ‘6’ o il ‘5+1’.

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026

Video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026
Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 febbraio; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 24 di martedì 10 febbraio 2026; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 10 febbraio: numeri vincenti; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 13 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due 5.

superenalotto la combinazione vincenteSuperenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 febbraioNessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 14 febbraio. Centrati quarantadue punti '5' che vincono ciascuno 4.936,20 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 122 milioni ... adnkronos.com

superenalotto la combinazione vincenteSuperenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 6 febbraioEstratta la combinazione vincente del concorso di oggi, venerdì 6 febbraio, del Superenalotto: 6, 8, 17, 31, 36, 75. Numero Jolly: 90. Numero SuperStar: 82. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del ... adnkronos.com