Super Iroegbu Varese ribalta Brescia sulla sirena Trieste vittoria record su Napoli

Super Iroegbu ha deciso la partita tra Varese e Brescia, segnando il canestro decisivo sulla sirena. La squadra di Varese si è ripresa dopo essere stata sotto di 18 punti, riuscendo a vincere grazie a una rimonta spettacolare. Nel frattempo, a Trieste, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria record contro Napoli, segnando 70 punti nei primi due quarti. I giovani di coach Gonzalez hanno stabilito un nuovo record di punti nella prima metà della partita.

Penetrazione alla sirena di Iroegbu e Brescia si arrende a Varese. Finale di derby lombardo spettacolare all'Itelyum Arena, primo dei due anticipi del 20° turno Lba. Della Valle e compagni, al 2° ko di fila, buttano via 18 punti di vantaggio, l'Openjobmetis gioca un gran secondo tempo e la porta a casa (98-96) grazie anche ai numeri di Nkamhoua (26 di valutazione e 66 da 2). Al Palatrieste non c'è storia: i padroni di casa travolgono Napoli 110-84, mai in partita. I 70 punti segnati nei primi due quarti dai ragazzi allenati da coach Israel Gonzalez sono record storico eguagliato in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Iroegbu, Varese ribalta Brescia sulla sirena. Trieste, vittoria record su Napoli Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro Napoli Lorenzo Iroegbu ha trascinato Varese alla vittoria contro Brescia, grazie a una prestazione brillante che ha lasciato il pubblico senza parole. Varese ribalta Brescia al buzzer: Iroegbu eroe, rimonta da +14 e vittoria spettacolare per la Openjobmetis. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Occasione Varese. Iroegbu la chiave. Aspettando rinforziAppuntamento alle ore 20, lunedì, per un derby colmo di storia, senza grandi aspettative ma con la necessità di rilanciare con una buona prestazione un momento da due sconfitte consecutive. Il ritorno ... ilgiorno.it