Sul ghiaccio di Milano Cortina abbiamo imparato che a volte anche gli dei cadono Cos' è successo al campione americano in una notte da incubo

Il campione americano ha subito una brutta caduta sul ghiaccio di Milano Cortina, a causa di un errore di valutazione durante la gara. La sua performance, che sembrava impeccabile, si è improvvisamente interrotta quando ha perso l’equilibrio a metà percorso, lasciando il pubblico senza parole. Quel momento ha segnato una svolta nella sua carriera, ricordando che anche i più forti possono inciampare.

N ella vita di ogni grande atleta esiste un momento preciso in cui l'invincibilità svanisce e torna a essere un ragazzo qualunque davanti a milioni di persone. Per Ilia Malinin, 21 anni, soprannominato il "Dio dei Quadrupli", quel momento è arrivato sul ghiaccio di Milano Cortina 2026. Dopo due anni di dominio assoluto, il favorito numero uno nel pattinaggio di figura ha visto sfumare non solo l'oro, ma l'intero podio, finendo con un amarissimo ottavo posto. Estro, colore e carisma: i costumi del pattinaggio. Ilia Malinin, cronaca di un'attesa tradita. Tutto sembrava apparecchiato per il trionfo.