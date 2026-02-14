Stupore tra i passanti un uomo si arrampica con una fune su Palazzo della Libertà - Foto Video

Un uomo ha attirato l’attenzione dei passanti a Bergamo, arrampicandosi con una fune sul Palazzo della Libertà sabato 14 febbraio. La scena ha suscitato sorpresa tra le persone che si trovavano in zona, alcune delle quali hanno iniziato a scattare foto e a registrare video. L’uomo ha raggiunto una buona parte della facciata, lasciando tutti a bocca aperta.

LA CURIOSITÀ. Passanti stupiti e meravigliati per un uomo che si arrampicava sabato 14 febbraio con una fune sul Palazzo della Libertà a Bergamo. Prima stupore, poi curiosità e sorrisi divertiti. Qualcuno scatta foto e gira video orientando il telefono verso l'alto. Nel pomeriggio di sabato 14 febbraio un uomo, imbragato a una fune, sta scalando il Palazzo della Libertà, in pieno centro a Bergamo. L'uomo misterioso non è altro che un artista, si chiama Luca Piallini ed un poliedrico artista di strada e acrobata. Le sue non sono altro che le prove dello spettacolo che metterà in scena domenica 15 febbraio in occasione dei Giochi Carnevalimpici, eventi organizzati dal Comune di Bergamo per festeggiare il Carnevale.