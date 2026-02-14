Studenti universitari e alcol | spritz al mattino un trend preoccupante prevenzione italiana inefficace

Un crescente numero di studenti universitari italiani, soprattutto tra i ventenni, sceglie di iniziare la giornata con un bicchiere di spritz, una scelta che preoccupa le autorità sanitarie. La diffusione di questo comportamento si lega a una scarsa efficacia delle campagne di prevenzione contro l’abuso di alcol tra i giovani. Recenti studi mostrano che molti giovani considerano lo spritz come un modo normale per affrontare le mattinate, anche prima delle lezioni. In alcune città, le caffetterie segnalano un aumento di ordini di spritz già alle prime ore del mattino.

Giovani e Alcol: l’Allarme Spritz a Colazione e il Fallimento della Prevenzione Italiana. Un numero crescente di studenti universitari italiani, soprattutto ventenni, inizia la giornata con un superalcolico, in particolare lo spritz. L’Osservatorio sugli stili di vita (Mohre) lancia un allarme preoccupante, denunciando un fenomeno che compromette la capacità cognitiva degli studenti e solleva interrogativi sull’efficacia delle politiche di prevenzione. Un Trend Preoccupante: lo Spritz Prima delle Lezioni. L’abitudine di consumare alcolici già dalle 9:30 del mattino, prima delle lezioni o durante le pause didattiche, sta emergendo come una tendenza diffusa tra gli studenti universitari.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Conegliano, alle prime ore del mattino, alcuni studenti di appena 16 anni si sono trovati a bere spritz al bar invece del tradizionale cappuccino.

Il governo Schifani ha approvato il prestito d'onore per gli studenti universitari siciliani, in attuazione della legge regionale 28 del 18 novembre 2024.

