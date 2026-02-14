Studenti ballano in piazza ed espongono cartelli in nome del rispetto alle donne

Gli studenti di Lodi e Codogno hanno organizzato una manifestazione nel centro delle città, usando musica e cartelli per chiedere più rispetto alle donne. La protesta, parte del movimento mondiale One Billion Rising, si è svolta ieri mattina per il quattordicesimo anno consecutivo, in occasione della Giornata dell’Educazione al Rispetto. Durante l’evento, i partecipanti hanno ballato in strada e distribuito volantini per sensibilizzare i passanti.

L'iniziativa, di carattere globale One Billion Rising, ha fatto tappa ieri mattina a Lodi (per il quattordicesimo anno consecutivo) e a Codogno per celebrare la Giornata dell'Educazione al Rispetto. Nel capoluogo una piazza Castello accesa di rosso, musica ad alto volume ha accolto decine di ragazze e ragazzi che hanno ballato sulle note di "Break the chain" (spezza le catene) nel flash mob contro la violenza sulle donne, promosso dal comitato " Se non ora, quando? Snoq Lodi " insieme a Toponomastica femminile. Presenti gli alunni di alcune scuole cittadine: il comprensivo Cazzulani, l'istituto Merli, Ips Einaudi, Liceo Maffeo Vegio, Ite Bassi e la rete provinciale "Non sei da sola".